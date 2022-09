Lívia Andrade revela tristeza antes de sair do SBT: 'Não dava mais'

Lívia Andrade relembra a decisão de sair do SBT e conta sobre conversa com Silvio Santos: 'Me perguntou se eu estava feliz. Eu disse que não'

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 18h47

A apresentadora Lívia Andrade relembrou como foi a sua decisão de sair do SBT. Ela contou que estava se sentindo ansiosa com as constantes mudanças no programa Fofocalizando e também ficou triste ao ficar sem trabalhar por causa da pandemia e continuar recebendo um salário alto. Assim, ela pediu para deixar a emissora.

“Lá no SBT eu não tinha mais para onde crescer. Estava no domingo e apresentava um programa diário ao vivo. Ainda aparecia nas reprises das novelas infantis 'Carrossel' e 'Chiquititas'. Tudo estava dando um resultado muito positivo de audiência. Eu estava muito bem nessa fase, mas eu não fiquei feliz com as mudanças feitas diariamente, inclusive durante o programa. Às vezes o Silvio ligava, mudava o nome do programa, a pauta, o conteúdo e o horário. Eu chegava lá e não sabia o que ia acontecer. Eu sou uma pessoa ansiosa. Aquilo me gerou mais uma ansiedade no meio daquela coisa louca da pandemia. Estava me fazendo mal”, disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Lívia Andrade revela conversa com Silvio Santos

Então, a estrela relembrou a conversa com Silvio Santos. "O Silvio me perguntou se eu estava feliz fazendo aquilo. Eu disse que não. Eu estava ali para ler as notícias, comentar as notícias dos jornalistas, as pautas que eles traziam. Tomava meu cafezinho e me divertia à tarde como as pessoas de casa. De repente, estava dando notícia de morte e entrando com plantão. Não fazia mais sentido para mim. Mas a resposta que dei primeiramente para o Silvio foi: "Sou funcionária, sou paga para isso, é minha obrigação, vou fazer meu trabalho". Na segunda vez que ele perguntou, eu disse que não estava feliz. Ele respondeu: "Você não é obrigada a fazer". E eu falei: "Então, quero parar". Aí eu parei. Não dava mais", contou.

Por fim, Lívia Andrade contou sobre quando comunicou a sua saída. "O programa dele não gravava (devido à pandemia) e eu não estava mais todos os dias no ar. Ganhava um salário muito alto para não fazer nada naquele momento. Eu comuniquei à direção que queria sair, que estava vendo outras coisas. Me pediram calma e paciência, pois tudo voltaria ao normal. O tempo foi passando, e o negócio não voltou a ser como era antes. E que bom que não voltou. Eu sou muito grata por tudo o que fizeram por mim, por todas as oportunidades que recebi, pelo respeito. Tive um professor incrível, que foi o Silvio Santos. Isso é um privilégio", finalizou.

Atualmente, Lívia Andrade é jurada no quadro 'Acredite Em Quem Quiser', do Domingão com Huck, na Globo.