Linn da Quebrada mostra fotos após cirurgia de feminização facial

A cantora Linn da Quebrada (32) surpreendeu os seguidores ao publicar fotos após passar por cirurgia recentemente. Depois do sumiço das redes sociais, a ex-BBB mostrou que fez procedimentos de afirmação de gênero.

A intervenção, chamada de feminização, é para dar traços femininos ao rosto. Em seu perfil no Instagram, a rapper compartilhou o resultado do pós-operatório, já quase recuperada. Nas imagens, Lina aparece com o rosto ainda inchado e com curativo no nariz.

Na legenda das publicações, a ex-sister do BBB 22 fez referência ao recente álbum lançado pela cantora norte-americana Beyoncé (40), intitulado Renaissance.

Linn não detalhou os procedimentos que realizou, mas dá para perceber as mudanças no nariz, na testa e boca.

As cirurgias de afirmação de gênero são realizadas por homens e mulheres transexuais para imprimir em seus rostos os traços com os quais mais se identificam.

Confira as fotos de Linn da Quebrada após cirurgia de feminização:

Linn da Quebrada cria mistério ao dizer 'adeus' ao Brasil

Recentemente, Linn da Quebrada fez um post misterioso na web ao falar de despedida do Brasil. “Tô sumida? Tô sumida. Em breve me explico, ou melhor, me pronuncio. Agora só um spoiler: Adeus, Brazil”, disse ela, que completou: “Vou me distanciar das artes e da mídia por um tempo. Até porque, como dizem por aí: 'Flopei'. Cá entre nós, amo ser 'subcelebrity'. Antes não rola despedida sertransneja?”.

