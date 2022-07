Linn da Quebrada cria mistério ao dizer 'adeus' ao Brasil

Linn da Quebrada faz post misterioso nas redes sociais e fala em despedida do Brasil

A cantora e ex-BBB Linn da Quebrada surpreendeu os fãs ao fazer um post misterioso no Twitter. A artista declarou ao 'adeus' ao Brasil e falou de uma despedida, mas não deu muitos detalhes.

“Tô sumida? Tô sumida. Em breve me explico, ou melhor, me pronuncio. Agora só um spoiler: Adeus, Brazil”, disse ela.

Então, a artista completou: “Vou me distanciar das artes e da mídia por um tempo. Até porque, como dizem por aí: 'Flopei'. Cá entre nós, amo ser 'subcelebrity'. Antes não rola despedida sertransneja?”.

Frustração de Linn da Quebrada após o BBB 22

Recentemente, Linn da Quebrada contou que se sentiu frustrada por não ter vencido o BBB 22. "Me sinto ainda mais fracassada", lamentou ela no podcast PodPah, e completou: "Eu acredito que entrei com a possibilidade de ganhar. Achei que eu fosse ganhar. Ficou uma sensação de 'que m*rda, eu perdi, c*ralho', entrei muito confiante com a possibilidade de ganhar. Mas acho que o Big Brother me ensinou a perder".

Por fim, Linn completou: "Eu chorei tanto na hora que eu pisei lá fora. Eu sinto que ganhei muitas coisas ao sair, hoje eu entendo isso. Eu não carrego isso como uma amargura como muitas pessoas dizem, mas é um processo de reconhecimento do que eu ganhei ao perder".