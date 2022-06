Linn da Quebrada admite frustração por não ter ganho o BBB 22: ''Eu chorei tanto''

Durante uma entrevista no PodPah, Linn da Quebrada admitiu sua tristeza por não ter ganho o BBB 22

Na noite da última sexta-feira, 24, Linn da Quebrada (31) foi a convidada do PodPah e durante o papo, ela abriu o jogo sobre o que achou do resultado do BBB 22.

A cantora admitiu sua frustração por não ter ganho o reality, confessando que tinha esperanças de ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhões: "Me sinto ainda mais fracassada", lamentou ela.

A artista, eliminada com 77,6% dos votos do público, ainda lembrou do dia que foi escolhida para deixar o programa: "Eu acredito que entrei com a possibilidade de ganhar. Achei que eu fosse ganhar. Ficou uma sensação de 'que m*rda, eu perdi, c*ralho', entrei muito confiante com a possibilidade de ganhar. Mas acho que o Big Brother me ensinou a perder".

Em seguida, ela falou sobre ser a 'campeã moral' do reality, algo que muitos ainda falam para ela: "Acho que é um processo de tentar me tornar um pouco mais leve quando as pessoas falam 'campeã moral', mas eu perdi, gente, eu perdi. É preciso encarar isso. Eu perdi. Quando falam: 'Você tinha tudo para ganhar, eu torci tanto por você', eu me sinto ainda mais fracassada, mas isso é ótimo, eu adoro o fracasso, tudo que eu construí até hoje foi com o fracasso".

Por fim, Linn completou: "Eu chorei tanto na hora que eu pisei lá fora. Eu sinto que ganhei muitas coisas ao sair, hoje eu entendo isso. Eu não carrego isso como uma amargura como muitas pessoas dizem, mas é um processo de reconhecimento do que eu ganhei ao perder".

