Lexa ostenta curvas impecáveis ao surgir com look justinho: "Gata"

A cantora Lexa elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 19, ao compartilhar alguns cliques de um ensaio fotográfico em que aparece exibindo toda sua beleza e suas curvas impecáveis.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, feitos pelo fotógrafo Rodolfo Magalhães, a mulher do cantor MC Guimê surge fazendo carão, usando um look justíssimo rosa bebê, deixando em destaque seu corpão sarado e seu bumbum avantajado.

Ao postar as fotos, Lexa aproveitou para falar sobre seu mais novo hit. "Seu beijin molhadin... Ê vício essa música viu?", escreveu a artista na legenda, citando a música Flash Volta, em parceria com o cantor Gustavo Mioto.

Os internautas encheram a postagem de curtidas e elogios. "Perfeita", disse uma seguidora. "Que mulher maravilhosa, com um brilho no olhar e uma garra que só ela tem", escreveu outra. "Que mulher", comentou uma fã. "Gata hein!", elogiou MC Guimê.

Lexa rebate seguidor

A cantora Lexa não ficou quieta ao ver um comentário inesperado de um seguidor nas redes sociais sobre sua vida amorosa. Após reatar com MC Guimê, ela se deparou com uma mensagem insinuando que ela é 'chifruda' e respondeu na lata.

No post, a artista comemorou o sucesso da atual fase de sua carreira. "Amor bancar minhas viagens é caro real por isso eu trabalho muito aqui no Brasil! Conheço mais de 26 países por isso eu sigo fazendo vários shows por dia. Tipo hoje eu tenho 2 em estados diferentes", declarou.

Então, um seguidor comentou: "Como é a sensação de ter sido vítima de chifres e hoje ser hateada [odiada] mais do que quem te chifrou?". Ao ler isso, ela não se calou e decidiu responder. "Amor, os shows tão lotados e os ouvintes crescendo. E sinceramente? Não fiz nada de errado contra ninguém então de nada me afeta", afirmou.

