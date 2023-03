Lexa esbanja beleza e estilo ao surgir com look curtinho em novas fotos

A cantora Lexa surgiu esbanjando beleza e estilo ao compartilhar novas fotos em suas redes sociais vestindo look curtinho

Nesta quinta-feira, 9, Lexa deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos com um look estiloso.

A cantora surgiu posando e fazendo carão com uma blusa regata branca que deixava parte de sua barriga à mostra e uma saia bege curtinha, exibindo suas pernas.

“2º dia de gravações”, escreveu a artista na legenda das fotos que também aparecia usando um óculos escuro espelhado e chinelos brancos.

Os seguidores da esposa de MC Guimê adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários! “Como sempre você arrasa Lexa, sempre linda”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Maravilhosa! Deusa da beleza”.

Reação!

Lexa reagiu após vídeo do BBB 23 circular nas redes sociais. No clipe, Larissa dizia para Bruna Griphao que ela não falasse de jogo com MC Guimê.

Em seu Twitter, Lexa compartilhou o vídeo e colocou um emoji triste na legenda. No trecho, Larissa ainda comentava com Márvvila sobre a aproximação de Bruna e Guimê.