BBB 23: Lexa reage após repercussão de vídeo de Larissa dizendo que está de olho em Bruna e Guimê

Após vídeo de Larissa se mostrando preocupada com Bruna Griphao e MC Guimê em festa, Lexa, mulher do cantor, reage na web

Um momento após a festa na casa do BBB 23 na madrugada desta quinta-feira, 09, repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões dos seguidores que acompanham a casa mais vigiada do Brasil.

Larissa se mostrou preocupada com a aproximação de BrunaGriphao e MC Guimê no confinamento e aconselhou a amiga a não conversar sobre jogo. Em vídeo que circula na web, internautas apontaram que a professora de Educação Física estava com medo dos dois ficarem.

"Ê ê ê! Brunaaaa, ó! Ó, Guimê! Ó o olhinho", disse Larissa, gesticulando que está de olho. Guimê e Bruna voltam para a festa, e Larissa comentou com Marvvila: "Vai voltar pra lá? Ó o olho com ela! Olha além."

Marvvila não entendeu, mas afirmou que ficaria de olho em Bruna. "Olha além", reforçou Larissa. Bruna estava dançando e se divertindo com MC Guimê, e Larissa deu a entender que poderia acontecer algo entre eles. "Cuidado. Confiança. Não beba mais", pediu a sister.

Bruna Griphao questionou sobre quem a amiga estava falando, e Larissa disse: "Nada. Não tô achando nada. Não bebe mais, só dança agora, não fala de jogo com ninguém."

"Qual o problema de falar de jogo com o Guimê?", perguntou Bruna. "Não. Com ninguém! Não é de jogo. Só cuida e se cuida", comentou Larissa. "Amiga, não fala isso. Eu fico triste. Pelo amor de Deus, Guimê é meu irmão, mano. Meu pai assiste a gente e meu pai acha que ele é meu irmão", falou a atriz. "Ele é seu irmão", disse Larissa.

Em outro momento, Larissa pede para Guimê e Marvvila cuidarem de Bruna durante a festa. Após a discussão sobre a proximidade entre os brothers, Lexa, esposa do cantor, postou um emoji triste em sua conta no Twitter. "Vou focar aqui no meu trabalho. Mais tarde eu volto aqui", escreveu em seguida. Depois, a famosa postou: "Gente, eu só não gosto de ofensas… só isso! Isso me chateia, a galera perde muito a mão na internet."

Confira o momento em que Larissa diz que está de olho em Bruna Griphao e MC Guimê:

VEJA: Está viralizando esse vídeo da festa de ontem, onde internautas dizem que Larissa estava com medo de Bruna e Guimê se pegarem. O que vocês acham? #BBB23pic.twitter.com/8R6sQOB4CV#BBB23 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 9, 2023

Em outro momento, Larissa pede para Marvvila e Guimê cuidarem da Bruna. #BBB23



pic.twitter.com/NfchsvNHYS — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 9, 2023

Vou focar aqui no meu trabalho Mais tarde eu volto aqui — Lexa #TEAMGUIME (@LexaOficial) March 9, 2023

Gente, eu só não gosto de ofensas… só isso! Isso me chateia, a galera perde muito a mão na internet. — Lexa #TEAMGUIME (@LexaOficial) March 9, 2023

BBB 23: Bruna Griphao abre o jogo e revela se ficaria com brother

Na madrugada desta quinta-feira, 09, na casa do BBB 23, os brothers aproveitaram a festa do Líder Fred, mesmo sem a presença do influenciador, que foi para o Quarto Branco com Domitila! Em papo com Sarah Aline na pista de dança, enquanto se divertiam com música, a atriz Bruna Griphao foi questionada sobre a possibilidade de ficada com um brother no confinamento.

Ao recordar situação em que foi elogiada pelo lutador de MMA, a loira respondeu para Sarah se beijaria Cara de Sapato, que é amigo de um ex-affair da atriz, o surfista Gabriel Medina. “Você iria no Sapato numa festa?”, perguntou Sarah.

Bruna Griphao, então, negou qualquer tipo de interesse no colega de confinamento, balançando a cabeça negativamente. “Não, amiga?”, insistiu em perguntar a psicóloga. Bruna confirmou que não com a cabeça.

