Letícia Colin exibe corpo real em dia de folga na praia: “Coisa linda!”

A atriz Letícia Colin dá ajeitadinha na calcinha durante passeio na praia e exibe corpo natural; veja

Aos 33 anos, Letícia Colin deixou os fãs impactados no feriado da última segunda-feira, 01, ao publicar um registro raríssimo em que surge exibindo o corpo real com um biquíni mínimo.

A atriz que interpreta a vilã, Vanessa da Cruz em 'Todas as Flores' da TV Globo, apareceu em uma praia do Rio de Janeiro renovando o bronze, comendo milho e aproveitando o cenário paradisíaco na companhia da família. Feliz da vida, ela posou de frente e de costas exibindo uma beleza natural impressionante.

A mãe de Uri (3), ainda deu aquela ajeitadinha sutil na parte de baixo e aproveitou para exibir sua barriga negativa. "Viva a folga, viva o Rio. #praia#sol#protetorsolar #familia", disparou ela exibindo suas tatuagens estratégicas em um biquíni florido.

Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos fãs. "Linda! Após todo sucesso e interpretação em Todas as Flores, realmente um descanso super merecido no dia do Trabalhador. Melhor atriz da nova geração", disse um. "Você é incrível!", afirmou outro. "Maravilhosa! Sua Vanessa e espetacular! A gente odeia, mas ama e sente pena… Você é brilhante, Letícia!", destacou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LETÍCIA COLIN:

De frente e de costas, Letícia Colin surpreende ao surgir de biquíni

Letícia Colin deu um show de beleza em novos cliques de sua viagem! Por meio de suas redes sociais, a estrela ostentou sua beleza natural sem muito esforço ao surgir com um biquíni colorido nos registros, tirados em vários ângulos. "Falta pouco. Falta nada", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a atriz de muitos elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Que gata", exclamaram outros.