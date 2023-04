Filho de Letícia Colin esbanja fofura em fotos com a mãe: ''Pequeno gigante''

Atriz Letícia Colin encanta os seguidores ao publicar fotos de ensaio no maior chamego com o filho Uri, de 3 anos

A atriz Letícia Colin (33) aproveitou o dia de TBT, na última quinta-feira, 27, para resgatar um ensaio fotográfico que fez com o herdeiro Uri, de 3 aninhos!

Enchendo seu feed no Instagram de amor, a artista, que vive a personagem Vanessa, filha de Zoé (Regina Casé), na primeira novela original do GloboplayTodas as Flores, surgiu no maior chamego com o pequeno, fruto de seu casamento com Michel Melamed (47).

Nas imagens, feitas pela fotógrafa Bel Corção, o garotinho aparece totalmente sem roupa deitado e enrolado na saia da mãe, que posou toda produzida, e esbanjou fofura na web.

"Meu maior amor do mundo. Meu mistério mais luminoso. Meu pequeno gigante. Meu filho. Te amo!", declarou Letícia na legenda da publicação, recebendo elogios de famosos e fãs nos comentários.

"Que fotos lindas", elogiou Manu Gavassi. "Meus amores!", disse Eduardo Sterblitch. "Não dá!", babou Fabiula Nascimento. "Lindos", comentou Yanna Lavigne.

Confira as fotos de Letícia Colin com o filho Uri:

Letícia Colin explode o fofurômetro ao mostrar o filho de 3 anos fazendo reflexão

A atriz Letícia Colin explodiu o fofurômetro ao mostrar um novo vídeo do filho, Uri, de apenas três anos, fruto de seu relacionamento com Michel Melamed.

Na gravação publicada no feed do Instagram recentemente o herdeiro da artista aparece todo comportado, sentado na mesa da cozinha da família filosofando com a mãe e ensinando como manter a calma. "Se acalmem! Depois respirem e vamos fazer uma conversa", iniciou o menino.

"Primeiro vamos respirar fundo, depois fazem calma e paciência. E depois temos que fazer um 'organizamento'", explicou ele. Ao compartilhar o momento especial com os fãs, Colin se derreteu. "Filosofia para o feriado, segundo Uri Colin Melamed", disse a mamãe coruja na legenda da postagem.