Letícia Colin explode o fofurômetro ao mostrar o filho fazendo reflexão: "Calma!"

A atriz Letícia Colin (33) explodiu o fofurômetro ao mostrar um novo vídeo do filho, Uri, de apenas três anos, fruto de seu relacionamento com Michel Melamed (47).

Na gravação publicada no feed do Instagram na noite desta sexta-feira, 21, o herdeiro da artista aparece todo comportado, sentado na mesa da cozinha da família filosofando com a mãe e ensinando como manter a calma. "Se acalmem! Depois respirem e vamos fazer uma conversa", íniciou o menino.

"Primeiro vamos respirar fundo, depois fazem calma e paciência. E depois temos que fazer um 'organizamento'", explicou ele.

Ao compartilhar o momento especial com os fãs, Colin se derreteu. "Filosofia para o feriado, segundo Uri Colin Melamed", disse a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com o vídeo. "Coisa mais linda", disse Fiorella Mattheis. "mais sábio que muito adulto. vou aderir o "organizamento" ", comentou outro. "Meu intelectual preferido", falou Tatá Werneck. "Que amor!!!", se surpreendeu Mariana Ximenes.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LETÍCIA COLIN:

Letícia Colin, protagonizou um raro momento em família nas redes sociais. Em clique inédito compartilhado em sua conta no Instagram, a atriz aparece ao lado do marido, o cineasta Michel Melamed, e do pequeno Uri.

“Amei essa foto”, escreveu ela na legenda, que logo acrescentou: “Eu, Michel e uri agarradinhos na saída da feixtaa. Uri está sem camisa- calorzão e tampando o rosto! Coisa fofaaaa”, disse.