Discreta, Letícia Colin reúne marido e filho em raro registro em família: “Lindos!”

Letícia Colin mostra clique inédito em família e encanta a web com registro discreto; veja

Sempre discreta em relação à vida pessoal, Letícia Colin, de 33 anos, protagonizou um raro momento em família nas redes sociais.

Em clique inédito compartilhado em sua conta no Instagram, a atriz aparece ao lado do marido, o cineasta Michel Melamed, de 46 anos,— com quem está junto desde 2016 —, e do pequeno Uri, de 3 aninhos.

“Amei essa foto”, escreveu ela na legenda, que logo acrescentou: “Eu, Michel e uri agarradinhos na saída da feixtaa. Uri está sem camisa- calorzão e tampando o rosto! Coisa fofaaaa”, disse.

Nos comentários, os fãs e admiradores se derreteram com a beleza da família: "Muito lindos!!!", elogiou uma internauta. "Eu amo essa família", falou outra. "Uri todo fofo!”, escreveu uma terceira.

Ainda recentemenet, Letícia Colin compartilhou em suas redes sociais uma foto do filho se aventurando."O que a vida quer da gente é coragem", legendou a atriz.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LETÍCIA COLIN:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Letícia Colin (@leticiacolin)

Uau!

Letícia Colin esbanjou beleza e boa forma em novas publicadas na web! A famosa dividiu alguns registros curtindo o dia de sol na piscina e chamou a atenção.

Nas fotos, tiradas em vários ângulos, a artista apareceu vestindo um biquíni colorido cheio de estilo e impressionou com suas curvas esculturais. Fazendo poses, Letícia Colin ostentou sua beleza natural sem muito esforço. "Falta pouco. Falta nada", escreveu ela na legenda.