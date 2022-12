De frente e de costas, Letícia Colin surpreende ao surgir de biquíni: ''Que gata''

Atriz Letícia Colin esbanjou beleza em cliques de biquíni na piscina e impressionou ao revelar corpaço escultural

A atriz Letícia Colin (32) esbanjou beleza e boa forma em novas fotos de sua viagem de fim de ano. Nesta terça-feira, 27, a famosa publicou alguns registros curtindo a piscina do local onde está hospedada e chamou a atenção.

Nos registros, tirados em vários ângulos, a artista apareceu vestindo um biquíni colorido cheio de estilo e impressionou com suas curvas esculturais.

Fazendo poses, Letícia Colin ostentou sua beleza natural sem muito esforço. "Falta pouco. Falta nada", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a atriz de muitos elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Que gata", exclamaram outros.

Veja as fotos de Letícia Colin:

Letícia Colin e Tatá Werneck viajam juntas com a família para Angra dos Reis

Letícia Colin e Tatá Werneck (37) arrumaram as malas e viajaram com a família para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Na tarde desta terça-feira, 27, a esposa de Michel Melamed (46) compartilhou em sua rede social um registro do passeio especial com as crianças, Maria Clara (2) e Uri, de 3 anos.

Na imagem publicada por Letícia no Instagram, o ator Rafael Vitti (27) e o esposo aparecem apreciando um lindo pôr do sol enquanto se refrescam na piscina do hotel, junto com as atrizes. "Obrigada, vida", escreveu a artista na legenda da fotografia

