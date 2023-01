Letícia Cazarré rebate comentário sobre usar a maquiagem como válvula de escape: "Incomoda a quem?"

Letícia Cazarré contou que usa a maquiagem como um momento de escape enquanto a filha está internada na UTI

Letícia Cazarré (38) compartilhou nas redes sociais que nos últimos meses encontrou na maquiagem um momento de escape enquanto passa por um momento difícil com a filha caçula.

Atualmente com seis meses de idade, Maria Guilhermina tem uma doença congênita rara no coração, chamada Anomalia de Ebstein, já passou por diversos procedimentos e permanece internada na UTI.

"Resolvi vir aqui falar. Vamos fala sobre maquiagem, que tal? Esse tempo que eu passei em São Paulo e ficava o dia inteiro no hospital, não podia fazer esporte que me ajuda muito no corpo e no espírito, então minha válvula de escape foi comprar maquiagens e produtos de cuidados com a pele", disse.

Ao ser questionada sobre estar bonita enquanto enfrenta uma dificuldade, ela rebateu. "Por que estar devidamente bela no sofrimento incomoda o outro? Incomoda a quem?", questionou.

"Aprendi no Youtube e no Tiktok, comprei muitas coisas, testei, comecei a seguir muitas pessoas que falam disso e um nicho que eu não conhecia que é das mulheres acima de 35 anos. Existe um novo mundo", ela explicou.

Leticia Cazarré revela o que ouviu dos médicos sobre a filha caçula

Leticia Cazarré fez uma reflexão sobre o que ouviu dos médicos durante um período difícil na internação da filha caçula: “Incompatível com a vida”.

"Escrevi essa reflexão numa nota de celular dia 25 de agosto do ano passado. Maria Guilhermina tinha passado pela pior intercorrência que poderia acontecer com ela, segundo os médicos: incompatível com a vida. Um deles (que hoje posso chamar de amigo e anjo da guarda), me disse na época: “Deus a segurou por um fio”. E era verdade mesmo. Mas essa minha reflexão, que vou transcrever aqui, serve também para todos os assuntos da vida. Serve, inclusive, para quem tem muito medo do que virá pela frente no futuro do país e do mundo", postou.