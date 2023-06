Larissa Tomásia deixa polpa dos seios à mostra ao dispensar biquíni: “Pequena Sereia”

Na última sexta-feira, 16, a ex-participante do Big Brother Brasil 22Larissa Tomásia completou mais um ano de vida, e para celebrar a data especial, ela aproveitou o calorão do nordeste para renovar o bronzeado em uma praia paradisíaca, em Tamandaré, Pernambuco.

Em suas redes sociais, ao compartilhar alguns cliques do momento, a morena atraiu muitos olhares pelo seu corpão super trabalhado. Para começar, a musa dispensou o biquíni e elegeu uma saída de praia vazada que cobriu somente o essencial, deixando suas curvas fenomenais à mostra.

Belíssima, Larissa escolheu alguns ângulos estratégicos para fazer as fotos mas que valorizaram muito bem seu corpo. Legendando a postagem com a seguinte frase: “Feliz aniversário para mim hahaha”, a morena enlouqueceu seus amigos e fãs, dos quais não pouparam elogios e felicitações nos comentários.

"Quem é? A pequena sereia? Amooooo parabensssss bbzinha” ,disse Bárbara Heck, sua colega de confinamento no reality show. "Parabéns te amo muito! Que Deus possa te abençoar muito, e que essa data se repita por muitos anos", falou Rico Melquiades. "Que lindaaa", admirou mais um.

Com look justíssimo, ex-BBB Larissa Tomásia ostenta curvas impecáveis na academia: "Musa"

Há poucos dias, Larissa Tomásia usou as redes sociais para dividir com seus seguidores alguns registros de seu treino na academia. Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou um vídeo mostrando seu treino de superiores, e chamou a atenção.

Ostentando suas curvas perfeitas, a morena surgiu usando um top e uma calça legging justíssima. Na publicação, Larissa contou que hoje precisou treinar mais cedo que o normal. "Um pouquinho de como eu começo meu dia. Ps: hoje mais cedinho", escreveu a ex-sister na legenda da publicação.