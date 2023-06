Com biquíni fininho, ex-BBB Larissa Tomásia exibe curvas perfeitas: "Sereia"

A ex-BBB Larissa Tomásia chamou a atenção dos seguidores ao surgir de biquíni fininho nas redes sociais

Larissa Tomásia, ex-participante da casa de vidro do Big Brother Brasil 22, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar três imagens de biquíni exibindo toda sua beleza e seu corpo impecável.

A influenciadora digital completa 27 anos de vida nesta sexta-feira, 16, e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado à beira da piscina. Nos cliques publicados no feed do Instagram, a musa surge usando um biquíni fininho azul e óculos escuros, enquanto faz algumas poses.

O corpão sarado da ex-BBB impressionou os fãs, que encheram a postagem de elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Defeito só se for nas tripas. Tu é perfeita mulher", afirmou outra. "Sereia mais linda", comentou uma fã. "Perfeita demais essa mulher", comentou mais uma.

Vale dizer que Larissa adora dividir com fãs todos os momentos da sua vida, e recentemente, ela surpreendeu ao surgir toda produzida para o casamento de Mirela Janis e Yugnir Angelo, que aconteceu em João Pessoa, na Paraíba. Para o evento, ela escolheu um vestido verde com um decote generoso e torção nas costas e também na parte da frente. Além disso, ela apostou em uma maquiagem marcante e deixou os fios presos em um coque estiloso.

Confira as fotos de Larissa:

Look justinho na academia

Recentemente, Larissa Tomásia usou as redes sociais para dividir com seus seguidores alguns registros de seu treino na academia. No Instagram, a influenciadora digital compartilhou um vídeo mostrando seu treino de superiores, e chamou a atenção ao ostentar suas curvas perfeita ao surgir usando um top e uma calça legging justíssima.

Na publicação, ela contou que hoje precisou treinar mais cedo que o normal. "Um pouquinho de como eu começo meu dia. Ps: hoje mais cedinho", escreveu a ex-sister na legenda da publicação. A postagem recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas.

