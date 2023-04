Com look justíssimo, ex-BBB Larissa Tomásia ostenta curvas impecáveis na academia: "Musa"

A ex-BBB Larissa Tomásia chamou a atenção dos seguidores ao mostrar sua boa forma nas redes sociais

A ex-BBB Larissa Tomásia (26) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 20, para dividir com seus seguidores alguns registros de seu treino na academia.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou um vídeo mostrando seu treino de superiores, e chamou a atenção ao ostentar suas curvas perfeita ao surgir usando um top e uma calça legging justíssima.

+ De top e shorts, ex-BBB Larissa Tomásia impressiona ao exibir corpaço: "Maravilhosa"

Na publicação, Larissa contou que hoje precisou treinar mais cedo que o normal. "Um pouquinho de como eu começo meu dia. Ps: hoje mais cedinho", escreveu a ex-sister na legenda da publicação.

A postagem recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Linda demais", afirmou outra. "Perfeita", comentou uma fã. "Musa", afirmou outra. "Passou na fila da beleza quantas vezes? Não tem condições", falou uma admiradora.

Confira os registros de Larissa Tomásia treinando na academia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Tomásia (@larissatomasia)

Críticas sobre o corpo

Recentemente, a ex-sister Larissa usou as redes sociais para deixar um recado para os haters de plantão. Após receber críticas por conta de seu corpo, a digital fez questão de destacar que está se amando e rebateu os comentários maldosos sobre a aparência.

"As pessoas falando no meu direct que eu estou com muita perna e com muita bunda. Se eu estou magra: 'nossa, está muito magra, não combina com você', se eu treino pra ganhar massa muscular: 'nossa, está com perna e bunda pra duas pessoas'…", começou escrevendo. "Eu vou dizer: eu estou me achando uma GRANDE gostosa e quem está pegando está amando", concluiu a ex-BBB.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!