De top e shorts, ex-BBB Larissa Tomásia impressiona ao exibir corpaço: "Maravilhosa"

Larissa Tomásia (26) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 29, ao compartilhar um vídeo exibindo seu corpaço na academia.

A ex-participante do Big Brother Brasil 22 surgiu usando um top branco e um shorts, e impressionou ao mostrar sua barriga chapada, seu bumbum avantajado e suas pernas torneadas enquanto se filmava no espelho. "O treininho diário que não pode faltar", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores elogiaram a boa forma da ex-sister. "Musa demais", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Sou apaixonada por essa mulher, que corpo é esse, Lari?", comentou uma fã. "Corpo perfeito", afirmou mais uma.

Recentemente, Larrisa mandou um recado para as pessoas que criticam seu corpo. Em sua conta oficial no Twitter, a ex-BBB publicou alguns registros em que aparece com diferentes peças de roupas em momentos distintos e deu uma resposta daquelas.

"As pessoas falando no meu direct que eu estou com muita perna e com muita bunda. Se eu estou magra: 'nossa, está muito magra, não combina com você', se eu treino pra ganhar massa muscular: 'nossa, está com perna e bunda pra duas pessoas'. Eu vou dizer: eu estou me achando uma GRANDE gostosa e quem está pegando está amando", disparou ela.

