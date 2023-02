Ex-BBB Larissa Tomásia recebe críticas sobre o corpo e alfineta: ''Quem tá pegando tá amando''

Participante do BBB 22, Larissa Tomásia diz que está se amando e manda recado após comentários sobre seu corpo

A ex-sister Larissa Tomásia (26), participante do BBB 22, usou as redes sociais para deixar um recado para os haters de plantão!

Após receber críticas por conta de seu corpo, na segunda-feira, 06, a influenciadora digital fez questão de destacar que está se amando e rebateu os comentários maldosos sobre a aparência.

Em sua conta oficial no Twitter, Larissa publicou alguns registros em que aparece com diferentes peças de roupas em momentos distintos. Direta e sem papas na língua, ela deu uma resposta daquelas.

"As pessoas falando no meu direct que eu estou com muita perna e com muita bunda. Se eu estou magra: 'nossa, está muito magra, não combina com você', se eu treino pra ganhar massa muscular: 'nossa, está com perna e bunda pra duas pessoas'…", começou escrevendo.

"Eu vou dizer: eu estou me achando uma GRANDE gostosa e quem está pegando está amando", concluiu a ex-BBB, esbanjando amor-próprio.

Confira o recado de Larissa Tomásia ao rebater as críticas sobre o corpo:

As pessoas falando que eu tô com muita perna e com muita bunda no meu direct, se eu to magra : “nossa tá muito magra na combina com você”, se eu treino pra ganhar massa muscular : “nossa tá com perna e bunda pra duas pessoas”… eu vou dizer: eu tô me achando uma GRANDE gostosa pic.twitter.com/dfG5Xts0R7 — Larissa Tomásia (@larissatomasia) February 7, 2023

+E quem tá pegando tá amando — Larissa Tomásia (@larissatomasia) February 7, 2023

De biquíni branco, Larissa Tomásia ostenta corpão ao renovar bronzeado

A ex-BBB Larissa Tomásia elevou a temperatura das redes sociais na manhã deste domingo ao compartilhar um novo clique na praia.

Ela aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado em uma praia do Rio de Janeiro, e chamou a atenção dos internautas ao exibir seu corpão sarado ao surgir usando um biquíni branco enquanto faz pose. "Aproveitando o óculos do Alvaro", contou a modelo e influenciadora digital, que aparece com os óculos escuros do amigo.

