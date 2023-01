De biquíni branco, ex-BBB Larissa Tomásia ostenta corpão ao renovar o bronzeado na praia

Larissa Tomásia, ex-participante do BBB 22, ganhou elogios dos seguidores ao surgir fazendo pose de biquíni

A ex-BBB Larissa Tomásia (25) elevou a temperatura das redes sociais na manhã deste domingo ao compartilhar um novo clique na praia.

Ela aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado em uma praia do Rio de Janeiro, e chamou a atenção dos internautas ao exibir seu corpão sarado ao surgir usando um biquíni branco enquanto faz pose.

"Aproveitando o óculos do Alvaro", contou a modelo e influenciadora digital, que aparece com os óculos escuros do amigo.

O registro da ex-BBB ganhou diversas curtidas e elogios dos fãs. "Gata", disse uma seguidora. "Maravilhosa demais", escreveu outra. "Muito perfeita", elogiou uma admiradora. "Uma deusa", afirmou mais uma. "Que mulher maravilhosa", falou um fã.

Confira o clique de Larissa Tomásia de biquíni:

Musa da Salgueiro

Recentemente, Larissa recebeu a faixa de nova musa do Império Serrano. A ex-BBB marcou presença no último ensaio do ano de 2022 na quadra da escola de samba carioca no anúncio oficial dela como musa para o Carnaval 2023, onde recebeu a faixa.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou um vídeo com imagens da noite especial e escreveu: "Ontem tive a honra de receber o título de Musa do Império Serrano! Fico mega feliz em saber que vou representar a Escola da Serrinha no Sapucaí em 2023. Ainda tenho muito para aprender e melhorar, mas saibam que vou me esforçar ao máximo para arrasarmos juntos. Obrigada, Império! @imperioserrano."

