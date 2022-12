Ex-BBB Larissa Tomásia recebe faixa de musa do Império Serrano

Ex-BBB Larissa Tomásia vai desfilar no Carnaval 2023 pela escola de samba Império Serrano, que homenageia o cantor Arlindo Cruz

A ex-BBB Larissa Tomásia (25), que participou da edição deste ano do Big Brother Brasil, da Globo, é a nova musa do Império Serrano!

A influenciadora digital marcou presença no último ensaio do ano de 2022 na quadra da escola de samba carioca no anúncio oficial dela como musa para o Carnaval 2023.

Na ocasião, Larissa recebeu a faixa. Ela surgiu usando um look curtinho com transparências e detalhes em prata, deixando à mostra suas pernas saradas. A coroação deve acontecer durante a feijoada da escola, em janeiro. Em 2023, Império Serrano vai homenagear o cantor Arlindo Cruz (64).

Em seu perfil no Instagram, Larissa compartilhou um vídeo com imagens da noite especial e escreveu: "Ontem tive a honra de receber o título de Musa do Império Serrano! Fico mega feliz em saber que vou representar a Escola da Serrinha no Sapucaí em 2023. Ainda tenho muito para aprender e melhorar, mas saibam que vou me esforçar ao máximo para arrasarmos juntos. Obrigada, Império! @imperioserrano."

Vale destacar que Larissa está se preparando fazendo aulas de samba para arrasar na Marquês de Sapucaí.

Confira Larissa Tomásia na quadra da Império Serrano:

Obrigada Império, obrigada Rio de Janeiro, comecei minha virada de vida aqui no Rio pelo BBB e continuo realizando novos sonhos aqui, gratidão ao Império Serrano pelo título de Musa, vou me esforçar muito pra chegar no Sapucaí com TUDO 🥹💚 pic.twitter.com/72uozY0EUR — Larissa Tomásia (@larissatomasia) December 21, 2022

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Tomásia (@larissatomasia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Império Serrano (@imperioserrano)

Larissa Tomásia manda recado para os futuros brothers

A ex-BBB Larissa Tomásia decidiu dar um recado para os futuros participantes do Big Brother Brasil, da Globo. Pouco mais de um mês antes do início da nova temporada do reality show, ela deu um conselho para quem vai entrar na atração e surpreendeu os internautas.

Em seu Twitter, a morena contou sobre a vida pós-reality e desabafou sobre os interesseiros que aparecem pelo caminho. "Aos futuros BBB’s , cuidado quando saírem do programa, vai ter muito abutre atrás de engajamento pra querer colar em vocês porque vão estar em alta e depois nem falam com vocês direto, não façam isso… Na minha vez ninguém me avisou, mas eu aviso desde já tá?", disse ela.

