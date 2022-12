Ex-BBB Larissa Tomásia manda recado para os futuros brothers: 'Muito abutre'

Ex-BBB Larissa Tomásia surpreende com mensagem sobre a vida pós-reality show para os futuros participantes: 'Ninguém me avisou'

A ex-BBB Larissa Tomásia decidiu dar um recado para os futuros participantes do Big Brother Brasil, da Globo. Pouco mais de um mês antes do início da nova temporada do reality show, ela deu um conselho para quem vai entrar na atração e surpreendeu os internautas.

Em seu Twitter, a morena contou sobre a vida pós-reality e desabafou sobre os interesseiros que aparecem pelo caminho.

"Aos futuros BBB’s , cuidado quando saírem do programa, vai ter muito abutre atrás de engajamento pra querer colar em vocês porque vão estar em alta e depois nem falam com vocês direto, não façam isso… Na minha vez ninguém me avisou, mas eu aviso desde já tá?", disse ela.

E completou: "Saibam fazer amizade sim! Mas com cautela, vocês vão estar muito em alta, o engajamento lá em cima, tem gente que só gosta de se aproximar pra tirar proveito disso".

De biquíni, Larissa Tomásia exibe corpão

A ex-BBB Larissa Tomásia elevou a temperatura das redes sociais ao colocar seu corpão sarado para jogo. A musa colocou um biquíni preto cavado e fininho ao aproveitar o dia de sol no litoral.

Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo com vários ângulos do seu corpo curvilíneo ao ostentar toda a sua beleza.