De biquíni cavado, ex-BBB Larissa Tomásia exibe corpaço em dia de sol

Ex-BBB Larissa Tomásia ostenta suas curvas impecáveis ao usar look minímo em vídeo de vários ângulos

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 12h03

A ex-BBB Larissa Tomásia elevou a temperatura das redes sociais ao colocar seu corpão sarado para jogo. No último final de semana, a musa colocou um biquíni preto cavado e fininho ao aproveitar o dia de sol no litoral.

Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo com vários ângulos do seu corpo curvilíneo ao ostentar toda a sua beleza.

Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Linda demais”, contou um seguidor. “Que mulher”, afirmou outro. “Um corpo real, perfeito”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Tomásia (@larissatomasia)

Look ousado

Recentemente, Larissa Tomásia apostou em um look curtinho para a noite e exibiu o corpo escultural. Através de seu perfil no Instagram, ela compartilhou duas fotos mostrando o seu look para curtir a noitada: um macaquinho preto com detalhes e recortes na área da barriga, além de contar com um decote poderoso.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!