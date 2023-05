Na Bahia, ex-BBB Larissa Tomásia ostenta bumbum impecável ao surgir de biquíni fio-dental: "Abundância"

Larissa Tomásia, ex-participante do BBB 22, impressionou os seguidores ao exibir seu corpaço de biquíni fininho

Larissa Tomásia(26) elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 29, ao compartilhar uma sequência de fotos e vídeos exibindo seu corpão escultural.

Curtindo alguns dias de descanso em Salvador, na Bahia, a ex-participante do Big Brother Brasil 22 chamou a atenção ao mostrar suas curvas impecáveis ao surgir fazendo pose em um lindo cenário paradisíaco, usando um biquíni fininho.

Os registros da musa fitness deixou os internautas impressionados com tanta beleza, e rapidamente eles encheram a publicação de curtidas e elogios.

"Gatona", disse uma seguidora. "Isso que uma sereia, incrível", escreveu outra. "Tão maravilhosa", comentou uma fã. "Ela é perfeita", afirmou outra. "Mais que abundância meu irmão", brincou a ex-BBB Bárbara Heck, que participou da mesma edição de Larissa.

Confira as fotos e vídeos de Larissa Tomásia de biquíni na Bahia:

Vestido com decote ousado

A ex-BBB Larissa Tomásia arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir toda produzida. Ela foi uma das convidadas do casamento de Mirela Janis e Yugnir Angelo, que aconteceu em João Pessoa, na Paraíba, e escolheu um vestido com um decote generoso para a cerimônia.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital postou fotos e vídeos para mostrar os detalhes de sua produção. Nas imagens, ela aparece usando um vestido longo verde, com decote profundo e torção nas costas e também na parte da frente. Além disso, ela apostou em uma maquiagem marcante e deixou os fios presos em um coque estiloso. O look da ex-BBB ganhou elogios dos internautas.

