Larissa Manoela surge supermaquiada em evento com look transparente

A atriz Larissa Manoela (21) impressionou os fãs nesta última quarta-feira, 09, ao aparecer com um look espetacular em um evento badalado que agitou São Paulo. Ela foi uma das convidadas para uma comemoração de uma marca de grife e escolheu um conjunto que tinha transparência e elegância.

As peças com transparência são a nova tendência do momento, têm ganhado as ruas e pedem um espaço em seu guarda-roupa por garantirem um visual, ao mesmo tempo, leve e com uma pegada sensual.

Em diferentes tons, os monocromáticos e mesclados aparecem de uma forma moderna no look de Larissa Manoela, nas cores cinza e nude. Ela deixou a pele mais à mostra e sobrepôs uma lingerie com tule, na parte de cima, com um blazer, para trazer a elegância. Camisas de linho também proporcionam o mesmo efeito. Já as peças de renda, dão um toque romântico ao look.

Larissa costuma optar por uma maquiagem natural, mas neste evento, apareceu com algo mais carregado e em tons quentes para combinar com os brincos vermelhos. Nos cabelos, trouxe o efeito molhado e jogado para trás.

Prático, estiloso e com uma aparência que foge do óbvio, o cabelo com efeito molhado é uma opção para quem busca ressaltar os traços do rosto. Para reproduzir o visual, use pomada e gel e com os fios úmidos pós-banho, aplique o produto fixador com a ajuda de um pente fino e construa as camadas para posicionar as mechas como deseja.

