De biquíni azul, Larissa Manoela esbanja beleza em dia de praia e web elogia: ''Corpo de milhões''

Ostentando o corpaço, atriz Larissa Manoela surpreende fãs ao exibir curvas em dia de praia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 11h32

Dona de beleza estonteante, Larissa Manoela (21) chamou atenção nas redes sociais ao exibir fotos curtindo praia no Rio de Janeiro!

Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram nesta quarta-feira, 09, a famosa ostentou suas curvas impecáveis em um biquíni azul estampado de cortininha e lacinho. Sorridente e espontânea, ela exibiu o corpaço e empinou o bumbum em alguns cliques, além de posar deitada em uma pedra.

Ao legendar, Larissa brincou com sua personalidade de três estados brasileiros: "Sangue paranaense, espírito paulista & alma carioca", escreveu Larissa Manoela na publicação.

"Te amoooo minha mulher da selva!", babou André Luiz. "Tá muito carioca ela", disse Ingrid Guimarães. Os seguidores não pouparam elogios à gata. "Corpo de milhões", "Perfeição", "O André tem muitaaaaaaa SORTE", "Gatonaaaa", "Linda demais", "Ela é tão maravilhosa", disseram os admiradores.

Confira as fotos de Larissa Manoela de biquíni:

Larissa Manoela mata a saudade de colegas de 'Além da Ilusão'

Recentemente, Larissa Manoela surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos ao lado de suas colegas no elenco da novela Além da Ilusão, Paloma Duarte (45) e Malu Galli (50). Em seu Instagram, a atriz compartilhou três selfies com as artistas que interpretaram suas mãe e sua tia na novela das 18h que teve seu fim de agosto deste ano. “'Indo ‘Além’ e desbloqueando a ‘ilusão’ da memória de vocês em um carrossel de selfies com Malu Galli & Paloma Duarte. Bateu saudade das ‘Camargo’ e a gente correu se encontrar! Amo tanto vocês e nossos momentos... Vio, Helô e Dorinha forever”, escreveu a jovem.

