Larissa Manoela posta selfie e detalhe chama a atenção: “Só vi depois que postei”

A atriz Larissa Manoela causou comoção nas redes sociais ao posar para selfie com detalhe inusitado

Nesta terça-feira, 19, Larissa Manoela encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma selfie. A atriz recebeu diversos elogios de seus fãs e brincou com um detalhe curioso da foto compartilhada.

A estrela surgiu com uma maquiagem não muito pesada, mas com a boca bem-marcada com um batom vinho. A estrela da novela “Além da Ilusão” ainda surpreendeu com um look curtinho que surpreendeu os seguidores.

Larissa vestia um cropped azul-claro com mangas curtas e que deixava sua barriga à mostra. A estrela ainda vestia uma saia da mesma cor da parte de cima do look. A noiva do ator André Luiz Frambach ainda usava um colar com a inicial do seu nome.

“Quando você perceber talvez seja tarde. Eu mesma vi só depois que postei”, escreveu a artista na legenda da postagem que deixou os fãs curiosos. “Esperando alguém me falar porque sou curiosa”, escreveu uma fã.

Porém, o que passou despercebido por Larissa inicialmente por Larissa e foi rapidamente notado pelos fãs foi um curativo dos Minions em um dos dedos da artista. “O band-aid no dedo”, escreveu um seguidor. Outro fã notou: “O band-aid dos Minions, amei”.

Apesar do detalhe despercebido, os seguidores de Larissa adoraram a foto e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Maravilhosa”, escreveu uma fã. Um admirador ainda elogiou: “Que gata”. Outra seguidora comentou: “Não tenho mais palavras para a sua beleza”.

“Com tanta beleza, esse band-aid passa despercebido”, declarou um fã. “Belíssima”, ainda elogiou um admirador. Uma página de fãs dedicada à Larissa também comentou: “O Band-aid dos Minions dando um charme a mais na foto”.

Neste último final de semana, o noivo de Larissa, André Luiz compartilhou um emocionante texto celebrando mais um mês de relacionamento do casal. O ator ainda citou a fase difícil que Larissa está passando por conta do atrito com seus pais.

“Nevoeiros apareceram sempre em nossas vidas, mas o mais importante de tudo e sabermos juntos como que iremos passar por eles. É você a luz, é você a força, a alegria, o amor, a paixão, o presente e o futuro dessa e de outras vidas! Nosso dia 17 e como em quase todos estamos juntos de corpo e alma, terão alguns que só estaremos juntos em alma, mas como é bom poder dividir a vida com quem se dedica ao amor, se dedicar a amar e a ser amada!”, escreveu André.

Ainda neste final de semana, Larissa causou comoção nas redes sociais ao aparecer em fotos renovando seu bronzeado. A postagem muito elogiada pelos seguidores mostrava a beleza natural de famosa.

"Verão, falta muito pra você chegar?", escreveu Larissa na legenda da postagem em que aparecia apenas usando roupas de banho.