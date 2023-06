Larissa Manoela leva fãs à loucura ao compartilhar selfies: “Uma deusa”

A atriz Larissa Manoela mostrou um pouco mais do novo visual e encantou os fãs ao compartilhar selfies

Nesta quarta-feira, 28, Larissa Manoela deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas selfies mostrando o novo visual. A atriz surgiu posando e fazendo carão para as fotos em que esbanjava beleza.

A artista posou na messa de um restaurante com um look estiloso composto por uma blusa cropped branca que deixava uma parte de sua barriga à mostra, e um shorts prateado brilhante. Larissa sorriu e mostrou a língua para os cliques feitos por ela mesma.

Nos comentários, a atriz Marina Ruy Barbosa, que recentemente também recebeu elogios por suas fotos, elogiou Larissa: “Linda”. E a estrela que deixou a TV Globo neste mês, respondeu à ruiva: “Você”. Quem também marcou presença nos comentários foi o noivo de Larissa, o ator André Luiz Frambach: “Você é uma deusa mesmo”.

Os seguidores de Larissa também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Como pode ser tão perfeita assim”, escreveu uma fã. Outra seguidora elogiou: “Muito linda”. E outro admirador comentou: “Tá muito linda, Lari”.

“A mulher mais linda do mundo”, declarou um fã. E outra seguidora comentou: “Linda”. Outro admirador ainda reagiu às fotos dizendo: “Gata, perfeita”.

Na semana passada, Larissa decidiu radicalizar no visual e levou seus seguidores à loucura. A artista deu adeus ao cabelo curtinho e apostou no cabelão moreno, aplicando mega hair. Vida longa e fios também. De volta”, anunciou a estrela na legenda da postagem que revelava o novo visual.

Mostrando que não cansa de esbanjar beleza, Larissa foi vista nesta semana curtindo uma praia. Após viajar a trabalho para Nova York ao lado do noivo, Larissa foi matar a saudade do calor do Rio de Janeiro.

A musa ostentou a boa forma e o corpo escultural ao posar para fotos na areia vestindo um biquíni rosa bem fininho e aproveitando a vista para o mar.