Larissa Manoela radicaliza o visual e surpreende ao surgir de megahair: “Absurdo”

Atriz Larissa Manoela passa por mudança drástica no visual e surge com o cabelo gigante

A atriz Larissa Manoela decidiu renovar os fios nesta sexta-feira, 23, e surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar o resultado da mudança drástica no visual. É que ela abandonou os fios curtíssimos e aplicou um megahair longo para deixar o cabelão na altura da cintura, com as pontas mais claras.

A beldade fez várias poses ainda no cabeleireiro para exibir o resultado da mudança e registrou tudo em seu feed do Instagram. Larissa surgiu belíssima com as madeixas gigantes e deixou um aviso: “Vida longa e fios também. De volta”, ela se derreteu por seu novo visual nos cliques em que aparece com cropped branco e uma saia metalizada.

Nos comentários, os fãs foram só elogios para o novo visual da artista: “Literalmente uma sereia”, disparou uma admiradora. “Lindíssima de cabelo longo”, escreveu mais uma. “Tá perfeita”, disse outra. “Tá um absurdo de bonita, meu Deus do céu”, uma seguidora se derreteu. “Bom te ver de volta”, disse mais uma.

Noiva do ator André Luiz Frambach, a eterna ‘Maria Joaquina’ da novela do SBT ‘Carrossel’, não revelou se a mudança no visual tem a ver com uma nova personagem. Embarcando em diversos projetos, recentemente a atriz esteve em Nova York para gravar o longa “Traição Entre Amigas”, baseado no livro de Thalita Rebouças, onde interpretará a personagem 'Penélope'.

Larissa Manoela toma decisão drástica na carreira de atriz:

Administrando sua própria carreira, parece que Larissa Manoela tomou uma decisão drástica sobre seus projetos futuros. De acordo com a jornalista Patrícia Kogut do jornal ‘O Globo’, Larissa decidiu não renovar seu contrato com a Rede Globo para focar em outros projetos, como filmes e produções para plataformas de streaming.