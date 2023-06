De biquíni, Larissa Manoela exibe corpão impecável ao renovar bronze

Atriz Larissa Manoela encanta seguidores ao exibir corpaço perfeito em diferentes ângulos na praia

A atriz Larissa Manoela iniciou a sua semana da melhor maneira! A morena usou as redes sociais nesta segunda-feira, 26, para mostrar que aproveitou o clima ensolarado no Rio de Janeiro e visitou a praia. De biquíni, ela exibiu as curvas perfeitas e o bumbum impecável em diferentes posições para renovar seu bronzeado.

A noiva do ator André Luiz Frambach, que é declaradamente apaixonada pela praia, surgiu bastante animada com a vista para o mar carioca após retornar de uma viagem à trabalho em Nova York, nos Estados Unidos: “A saudade que eu tava do quintal”, a beldade se derreteu com a orla deserta nos stories do Instagram.

Na sequência, Larissa surgiu com o megahair longo preso em um coque alto e mostrou que elegeu um biquíni rosa pink para a ocasião, além de óculos escuros. No vídeo, a musa se alonga, joga os cabelos, passa protetor solar e deita com o bumbum empinado para cima para pegar sol em todos os ângulos do corpão poderoso.

Vale lembrar que recentemente, Larissa Manoela confirmou que não renovou o seu contrato com a Globo após estrelar uma novela na emissora. A atriz, que ganhou notoriedade como a personagem ‘Maria Joaquina’, na novela do SBT ‘Carrossel’, teria rompido com a emissora para focar em outros projetos com plataformas de streaming.

Larissa Manoela se despede da Globo após não renovar contrato:

Larissa Manoela se despediu da Globo com um texto repleto de gratidão sobre a sua trajetória na emissora após optar por não renovar o contrato. Além de agradecer pelo convite para protagonizar a novela ‘Além da ilusão’, ela revelou que tem outros projetos em mente, mas que pretende retornar algum dia.

“Agora é hora de alçar novos voos e prospectar novos horizontes, nunca deixando de ouvir o meu coração que bate forte pela minha profissão. Isso não é um adeus e sim um até logo! Obrigada, TV Globo, toda equipe geral e, em especial, dramatúrgica. Meu respeito, carinho e gratidão", escreveu Larissa, que é responsável por administrar a própria carreira.