Larissa Manoela arrasa em fotos de ‘frente e verso’ na praia

Recém-casada, Larissa Manoela ostenta seu corpaço sarado ao posar com look azul na praia em um lindo dia de sol no Rio de Janeiro

A atriz Larissa Manoela aproveitou um dia de folga em sua rotina agitada para renovar o bronzeado ao ar livre. A beldade, que está recém-casada com o ator André Luiz Frambach, fez novas fotos em uma praia no Rio de Janeiro e fez questão de dividir os cliques com seus fãs.

No post no Instagram, a estrela surgiu apenas de biquíni azul básico e deixou à mostra seu corpo sarado. Ela mostrou que está com a barriguinha reta e as curvas impecáveis.

“Moro no paraíso com o amor da minha vida”, disse ela. Nos comentários, os fãs encheram a musa de elogios. “Que corpo perfeito”, escreveu um seguidor. “Larissa está mais linda e radiante”, afirmou outro. “Gata demais”, declarou mais um.

View this post on Instagram A post shared by Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela nega rumores de gravidez

Há poucos dias, Larissa Manoela finalmente se pronunciou sobre as especulações de gravidez. Os rumores ganharam força depois que a atriz compartilhou uma foto em seu perfil ao lado do marido. O ator André Luiz Frambach apareceu com a mão na barriga da esposa. Diante da repercussão, a atriz negou estar esperando seu primeiro filho.

Por meio de seu perfil oficial no X, o antigo Twitter, Larissa trouxe o assunto a tona ao comentar algumas especulações sobre seu casamento: “Sinto em informar que vocês ainda não acertaram como ficou o meu nome de casada”, disse a atriz, que oficializou sua união com o marido em uma cerimônia secreta no mês passado.

Na sequência, a morena aproveitou para esclarecer os rumores de uma suposta gravidez: “E tem mais, se antes de estar casada todo ano diziam que eu estava grávida imagina agora”, iniciou. “A verdade é que quando acontecer eu certamente serei a primeira a falar”, Larissa negou os boatos sobre a chegada de um possível herdeiro.

“Vai vir no tempo que eu e meu marido quisermos! Então parem de criar teorias!”, ela finalizou a declaração. Vale lembrar que as especulações começaram no último domingo, 31, quando a beldade compartilhou alguns registros de sua celebração de ano novo. Além de André posar com a mão na barriga da amada, os fãs notaram que ela apostou em um vestidinho mais folgado para ocasião.