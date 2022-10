Klebber Toledo arranca elogios com novas fotos: ‘Lindo demais’

Ator Klebber Toledo aparece fazendo cara de sério e deixa fãs sem ar com beleza

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 22h14

Nesta quarta-feira, 19, o ator Klebber Toledo (36) deixou seus seguidores sem ar ao aparecer em novas fotos nas suas redes sociais. Fazendo cara de sério, o ator pôs para jogo seus olhos azuis e arrancou elogios de seus fãs.

“B/W…Color”, escreveu o ator na legenda da publicação em seu perfil oficial no Instagram. Nas duas fotos que postou, uma está editada em preto e branco, a outra, colorida normal, mesmo sendo o mesmo registro.

A beleza do ator deixou até mesmo sua namorada Camila Queiroz ainda mais apaixonada: “Lindo demais”, escreveu nos comentários. “Gato”, “Ao vivo”, “Lindo”, entre outros elogios podem ser vistos sendo mandados pelos seguidores do ator.

Veja a publicação de Klebber Toledo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Klebber Toledo (@klebbertoledo)

Camila Queiroz relembra a Angel na TV e discute assédio e vida fora da Globo

Recentemente, Camila Queiroz reviveu a ousadia de Angel no Club Yacht, em São Paulo. À CARAS, revelou gratidão à Globo e aos profissionais com quem trabalhou, além de abrir o jogo sobre assédio e a carreira fora da TV aberta.

"Ela [Angel] me trouxe até aqui. Vivia em Nova York, tinha uma carreira na moda e sentia necessidade de fazer coisas novas. Eu era obcecada por novelas. Quando fiz a Angel, minha vida se transformou. Tenho muita gratidão pelo diretor Mauro Mendonça Filho, que me profissionalizou como atriz, e o autor Walcyr Carrasco. Existia uma tensão de lançar uma atriz nova. Minha preocupação era superar as expectativas das pessoas que tinham confiado em mim. Precisava dar certo. E deu tão certo que teve a segunda parte", conta Camila.