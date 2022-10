Camila Queiroz relembra a Angel na TV e discute assédio e vida fora da Globo

De volta à telinha da Globo em Verdades Secretas II, a atriz Camila Queiroz revela: 'Homens me confundiam com a personagem, faziam gestos, passavam a mão em mim... Não permito mais que isso ocorra'

por Daniel Palomares Publicado em 06/10/2022, às 08h12

Existem papéis inesquecíveis. Camila Queiroz (29) é dona de um deles: Angel. O sucesso da personagem lançada há sete anos na novela Verdades Secretas, da TV Globo, foi tanto que a polêmica história da modelo ganhou sequência no Globoplay, em 2021, e repetiu o êxito da primeira versão. Agora, Verdades Secretas II chega à Globo com a meta de brilhar tanto quanto no streaming. Camila, porém, já não faz parte do casting do canal. Prestes a encerrar as gravações da trama, o contrato da atriz expirou. Ela e a emissora não chegaram a um acordo de renovação e as cenas finais foram feitas por uma dublê. Em ensaio exclusivo, Camila reviveu a ousadia de Angel no Club Yacht, em São Paulo. À CARAS, revelou gratidão à Globo e aos profissionais com quem trabalhou, além de abrir o jogo sobre assédio e a carreira fora da TV aberta.

– Como Angel mudou sua vida?

– Ela me trouxe até aqui. Vivia em Nova York, tinha uma carreira na moda e sentia necessidade de fazer coisas novas. Eu era obcecada por novelas. Quando fiz a Angel, minha vida se transformou. Tenho muita gratidão pelo diretor Mauro Mendonça Filho, que me profissionalizou como atriz, e o autor Walcyr Carrasco. Existia uma tensão de lançar uma atriz nova. Minha preocupação era superar as expectativas das pessoas que tinham confiado em mim. Precisava dar certo. E deu tão certo que teve a segunda parte.

– Como encarou toda a sexualização da personagem?

– Tem dois lados. Isso foi importante na minha fase de transição. Fiz 22 anos durante a novela e pude me conhecer melhor como mulher, mas tem um lado ruim porque sofri muito assédio. Homens que, no aeroporto ou na rua, me confundiam com a personagem. Faziam gestos, passavam a mão em mim. Isso demorou para deixar de ser tão agressivo e recorrente. Você pensa: “É sério que isso está acontecendo mesmo?”, “Estão me confundindo com a Angel?”, “Acham que faço book rosa também?”. Mas não permito mais que isso ocorra em hipótese alguma. É uma pena que aconteça. Com o tempo, a gente aprende a se posicionar. Uma personagem que tinha uma sexualidade aflorada não é justificativa para sofrer assédio.

– Como foi a experiência de gravar tantas cenas de sexo?

– Requer quebrar muitos tabus. Você precisa estar muito tranquila e segura no set para gravar essas cenas. A tensão e o nervosismo eram os mesmos nas duas temporadas. As cenas de sexo são todas coreografadas. Cada movimento é pensado, cada jogada de cabelo é estratégica. Dá muito trabalho. Uma cena dessas pode demorar até oito horas para gravar. Exigiam muito de nós. Nas cenas de sadomasoquismo precisávamos de cuidado, porque era fácil se machucar ali. Ficou tudo lindo e foi

muito dolorido também (risos)!

– Por bastante tempo, se pensou que não existia carreira de sucesso fora da Globo. Você e outros artistas provam o contrário. O que acha dessas novas oportunidades no streaming?

– Tenho muita gratidão pela Globo. Nossa história é linda e muito intensa. Todos os pontos foram elucidados e temos uma relação respeitosa. Vivi personagens maravilhosos ali dentro e não poderia ser diferente. Com a globalização, novas oportunidades surgiram. O que acontece no Brasil hoje é reflexo do que acontece no mundo inteiro. Empresas com alcance internacional passaram a produzir títulos de grande sucesso, levando os artistas brasileiros para as telas de todo o mundo. O cenário mudou. Fico muito feliz também que tenhamos cada vez mais artistas capazes de quebrar essa bolha e dar esse exemplo.

– Você e o Klebber (Toledo, ator e marido de Camila) têm a sintonia perfeita, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Qual o segredo da relação?

– Não é tudo perfeito sempre. Nos acostumamos a ficar juntos e, quando estamos longe, sentimos falta. Talvez, o segredo seja que a gente se divirta muito. A gente é muito amigo, cúmplice, parceiro. Nos conhecemos no trabalho e é assim que funciona para nós. Só precisamos saber separar as coisas, quando não falar de trabalho, ter bom senso e consciência disso. Também é importante pontuar os momentos para ter uma vida normal, tomar café, jantar, ir ao cinema... Sem pensar no trabalho.

– E os planos de aumentar a família? Sente pressão?

– A gente fala muito disso, mas não temos agenda. Não paramos de trabalhar, tem muita coisa acontecendo, projetos... Somos workaholics. Está no radar, queremos, mas não planejamos para agora. A pressão rola muito da mídia e do público, não da família. Isso quase chegou a me incomodar. Sempre entendi essa curiosidade e vontade das pessoas. Quero ser mãe, então, a pergunta não me incomoda. Mas e se a mulher ou o casal não quer ter filhos? A pergunta pode ofender e ela pode ter medo de ser julgada. Quando tiver que acontecer, vai acontecer.

– Quais são os novos projetos que você deve abraçar?

– Procura-se é minha estreia no cinema, além de ser o reencontro com o Klebber no set depois de seis anos. Tudo estava tão diferente, mudamos como pessoas e atores. Agora estou rodando a segunda temporada de De Volta aos 15, da Netflix. A primeira foi um sucesso muito maior do que a gente esperava. O público quer o desfecho de várias histórias. Minha relação com a Maisa (20) é maravilhosa! É raro estarmos juntas no set, mas dividimos a mesma personagem, então, nossa sintonia tem que ser perfeita. Combinamos movimentos, criamos juntas a Anita. Não poderia ser melhor nem com qualquer outra pessoa!

Fotos: Fred Othero; Styling: Marco Gurgel; Beleza: Silvio Giorgio; Nail: Dulce Heinrich; Produção: Vinicius Vidal e Carol Queiroz; Direção: Viddo Art; Assessoria: 13Th Productions