Kim Kardashian aposta em maiô prateado cavadíssimo para ensaio de fotos

Mais uma vez Kim Kardashian (41) deu o que falar nas redes sociais! A socialite posou para uma sessão de fotos com roupas de banho e deixou os seguidores babando com o corpaço.

Para a ocasião, a empresária elegeu um maiô prateado cavado, com recorte na barriga e fio dental. Completando o visual, ela deixou os cabelos platinados soltos, apostou em uma sandália gladiadora e óculos escuros futurístico.

Os fãs da estrela de The Kardashians como sempre lotaram os comentários. "Deusa", "A mulher é o puro luxo", "Ainda fico impressionado com essa beleza", "Que mulher é essa", dispararam eles.

KIM E KHLOÉ KARDASHIAN RECEBEM NOTIFICAÇÃO SOBRE USO DE ÁGUA

A Califórnia está passando por um momento difícil com a seca e fez com que a companhia de água do sul do estado decretasse aos moradores da região um certo acordo e cuidado com os gastos de água. Kim Kardashian (41) e Khloé Kardashian (38), no entanto, não seguiram com a imposição e ultrapassaram o limite em 1,3 milhão de litros de água.

Segundo a revista Rolling Stone, o consumo excessivo é relativo a um ano de seca. De acordo com o relatório do Distrito Municipal de Águas de Las Virgenes, o gasto maior foi de Kim, que excedeu 878 mil litros. Já Khloé gastou 382 mil litros acima do permitido.

