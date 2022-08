Kim e Khloé Kardashian ultrapassam mais de 1,3 milhões de litros de água durante seca na Califórnia

As irmãs Kim e Khloé Kardashian não seguiram um acordo de controle de gastos de água na região onde moram

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 18h17

A Califórnia está passando por um momento difícil com a seca e fez com que a companhia de água do sul do estado decretasse aos moradores da região um certo acordo e cuidado com os gastos de água. Kim Kardashian (41) e Khloé Kardashian (38), no entanto, não seguiram com a imposição e ultrapassaram o limite em 1,3 milhão de litros de água.

Segundo a revista Rolling Stone, o consumo excessivo é relativo a um ano de seca. De acordo com o relatório do Distrito Municipal de Águas de Las Virgenes, o gasto maior foi de Kim, que excedeu 878 mil litros. Já Khloé gastou 382 mil litros acima do permitido.

A atitude das estrelas de The Kardashians gerou uma notificação pelo gasto excessivo de água e podem acabar sofrendo com o fornecimento reduzido de água em suas mansão em Calabasas.

Outros famosos também entraram para a lista de infratores que excederam o limite máximo, são eles, Sylvester Stallone, Kevin Hart, Dwayne Wade e Gabrielle Union.

