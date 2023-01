Karoline Lima ostenta corpo sarado em clique de biquíni em Fernando de Noronha: "Perfeita"

A influenciadora digital Karoline Lima chamou a atenção dos seguidores ao posar de biquíni durante sua viagem

Karoline Lima (26) elevou a temperatura das redes sociais nesta quarta-feira, 11, ao compartilhar um clique arrasador em Fernando de Noronha, onde está aproveitando suas férias.

A modelo e influenciadora digital deixou os seguidores impressionados com sua beleza ao compartilhar um clique com um biquíni rosa e uma minissaia com recortes. O registro deixou em destaca os seios fartos e barriga negativa da loira.

"Sem anemia nenhuma, graças a Deus", brincou ela na legenda da publicação, contando que estava pegando um bronze.

O clique de Karoline rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Muita linda", disse uma seguidora. "Perfeita demais", escreveu outra. "Maravilhosa", falou mais uma admiradora.

Confira a foto de Karoline Lima de biquíni em Noronha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KAROLINE LIMA. 🦋 (@karolinel)

Mesversário da filha

Nesta terça-feira, 10, Karoline celebrou o sexto mesversário da filha, Cecília, fruto do antigo relacionamento da modelo com o jogador de futebol Éder Militão (24). A festa teve como tema "Tardezinha da Ceci", inspirada no Tardezinha, projeto de Thiaguinho. Nos Stories do Instagram, a mamãe de primeira viagem compartilhou uma sequência de registro do dia especial com a herdeira, desde os detalhes dos preparativos até a comemoração com os convidados.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!