Karoline Lima celebra o sexto mesversário da filha, Cecília

Em clima de festa, Karoline Lima celebrou o aniversário da pequena Cecília, filha do jogador Éder Militão

Na tarde desta terça-feira, 10, a digital influencer Karoline Lima (26) celebrou o sexto mesversário da filha, Cecília, com tema "Tardezinha da Ceci", inspirada no Tardezinha, projeto de Thiaguinho.

Em seus stories do Instagram, a mamãe de primeira viagem compartilhou uma sequência de registro do dia especial com a herdeira, desde os detalhes dos preparativos até a comemoração com os convidados.

Vale lembrar que a criança é fruto do antigo relacionamento de Karoline com o jogador de futebol Éder Militão (24).

Ainda recentemente, a modelo Karoline Lima compartilhou em suas redes sociais um vídeo com a retrospectiva de 2022.

A influenciadora Karoline Lima decidiu compartilhar com seus seguidores um momento muito fofo e especial! A loira mostrou em suas redes sociais o primeiro banho de piscina de sua filha, Cecília.

“Primeiro banho de piscina da pituca”, escreveu a modelo, enquanto aparece se divertindo na água com Cecília. As duas estão viajando por Pernambuco, para passar a virada de ano juntinhas em um hotel de luxo.