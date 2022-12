Karoline Lima abusa do decote generoso ao usar lingerie vermelha

Ex de Éder Militão, Karoline Lima seduz os fãs ao exibir lingerie em clima de Natal nas redes sociais

A influenciadora Karoline Lima (26), que é mãe da filha de Éder Militão (24), aproveitou o clima de final de ano para usar um look inspirado no Natal. A estrela surgiu com uma lingerie vermelha e brilhante em um novo vídeo nas redes sociais.

Nas imagens, ela ostentou o seu decote poderoso e as curvas impecáveis ao usar um body com recortes estratégicos na cintura.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e elogiaram a beleza dela. “Você é perfeita”, comentou um seguidor. “Que gata”, afirmou outro. “Linda demais”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KAROLINE LIMA. 🦋 (@karolinel)

Karoline Lima beija muito na Farofa da Gkay

Ex-namorada do jogador de futebol Éder Militão, a influenciadora digital Karoline Lima aproveitou bastante a Farofa da Gkay. Na primeira noite do evento, ela passou o rodo e beijou várias pessoas durante o evento.

A estrela foi vista trocando beijos com John Vlogs, Nilson Neto, Julia Pazzuoli e o ex-BBB Rodrigo Mussi. Solteiríssima, ela não se importou em ser fotografada nos momentos de carinho na madrugada agitada.