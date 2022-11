Juliette deixa seguidores sem ar ao exceder limites da beleza com look preto

Influenciadora Juliette aparece com body e calça preta e deixa seguidores babando

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 22h35

Nesta quinta-feira, 17, a influenciadora Juliette (32) decidiu exceder os limites da beleza! Em suas redes sociais, a morena apareceu com body e calça preta, exibindo suas curvas, deixando seus seguidores sem ar com sua beleza.

“Lembram desse body?”, escreveu a ganhadora do Big Brother Brasil na publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela não se segura nos carões e poses, exibindo o look todo preto que escolheu.

Nos comentários, seus seguidores foram à loucura com a beleza da influenciadora. “Gata!”, escreveu um. “Estou no chão”, exaltou outra. “Deusa da minha vida”, exclamou uma terceira internauta, na seção de comentários da publicação.

Veja a publicação de Juliette mostrando seu look todo preto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)



Juliette diz que já ficou com alguns exs da Anitta

Aparentemente, Daniel não é o único ex-namorado que Anitta compartilhou com a amiga Juliette. Questionada por um seguidor nas redes sociais, a advogada paraibana revelou quantos boys da amiga ela já beijou.

"Qual ex da Anitta a Ju pegou?", perguntou um internauta no Twitter. "Uns 3", respondeu a ex-BBB, aos risos. A pergunta foi respondida durante o programa do Luciano Huck, e a cantora Pocah e a atriz Giovanna Lancelotti também estavam presentes, ambas são amigas de Anitta e namoram com ex-affairs da cantora.