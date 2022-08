Juliana Paes impressiona os fãs ao posar com maiô cavado e transparente: "Musa"

A atriz Juliana Paes arrancou elogios dos seguidores ao postar uma sequência de fotos exibindo seu corpão de maiô

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 18h24

Juliana Paes(43) elevou a temperatura ao compartilhar uma sequência de fotos ousados em seu perfil no Instagram na tarde desta terça-feira, 16.

Nos cliques, a atriz aparece na água usando um maiô cavado, transparente e com recortes nos seios, fazendo carão e algumas poses. Ao publicar as imagens, a artista brincou. "Embarque nesse carrossel…", disse ela na legenda.

A publicação rapidamente recebeu uma chuva de elogios. "Perfeita demais", escreveu uma seguidora. "Musa master", falou outra. "Que espetáculo", comentou uma internauta. "É uma beleza surreal", afirmou uma fã.

Confira as fotos de Juliana Paes de maiô:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Mergulho

Juliana Paes mostrou mais um momento da sua viagem com as amigas. A atriz registrou como foi o passeio até uma lagoa com água cristalina. Nas imagens, ela apareceu dando um mergulho na água e ostentou a sua boa forma ao usar apenas biquíni laranja.

