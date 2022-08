De biquíni, Juliana Paes curte mergulho em lagoa com água cristalina

Juliana Paes exibe sua boa forma ao curtir passeio em lagoa com as amigas

CARAS Digital Publicado em 13/08/2022, às 11h04

A atriz Juliana Paes (43) está curtindo uma viagem com as amigas e mostrou mais um momento para seus fãs. Desta vez, a estrela registrou como foi o passeio até uma lagoa com água cristalina. A musa apareceu dando um mergulho na água.

Nas imagens, ela ostentou a sua boa forma ao usar apenas biquíni laranja e ainda exibiu toda a sua alegriu com o momento especial.

Antes disso, Juliana Paes já tinha mostrado fotos da viagem especial.

Vale lembrar que a atriz faz parte do time de jurados do quadro Caldeirola, do Caldeirão com Mion, na Globo. Recentemente, ela brilhou como a Maria Marruá na novela Pantanal, da Globo.

Confira os registros da viagem de Juliana Paes:

