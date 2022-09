Juliana Paes aposta em look vermelho vibrante para o 'Caldeirão' e surpreende a web com a beleza: "Deusa"

Atriz Juliana Paes elegeu um look vermelho para o Caldeirão deste sábado, 17, e compartilhou a produção na web

Redação Publicado em 17/09/2022, às 10h00

Juliana Paes (43) aproveitou suas redes sociais na última sexta-feira, 16, para compartilhar sua produção especial para o Caldeirão, comandado por Marcos Mion. Com um look vermelho vibrante, a atriz roubou a cena entre seus seguidores.

No seu perfil do Instagram, Juliana Paes compartilhou uma série de fotos mostrando a produção impecável para o programa que será exibido neste sábado, 17.

A atriz apostou em um vestido de tule bufante em tom de vermelho vibrante, sob o styling de Yan Acioli e Israel Valentim.

Nos comentários da publicação, os fãs e amigos de Juliana Paes aproveitaram para enaltecer a beleza da atriz, assim como Carla Diaz, que escreveu: "Maravilhosa", seguida por um fã de Ju que comentou: "Uma deusa", disse.

Confira as fotos de Juliana Paes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Juliana Paes posta cliques ousados de biquíni

Recentemente, Juliana Paes elevou a temperatura da web ao compartilhar alguns cliques de um ensaio fotográfico que fez usando um biquíni preto, todo trabalhado com franjas e abusou do carão e das poses sensuais. "Deusa!", "É muito maravilhosa" e "Essa sabe ser musa", foram só alguns dos elogios que a atriz recebeu no post.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!