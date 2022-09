Juliana Paes posta cliques ousados de biquíni e brinca: "Bem tímida"

A atriz Juliana Paes arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar uma sequência de cliques ousados nas redes sociais

Reprodução/Instagram Publicado em 02/09/2022, às 17h43

Juliana Paes (43) elevou a temperatura da web ao compartilhar alguns cliques de um ensaio fotográfico em seu perfil no Instagram na tarde desta sexta-feira, 2.

Nas imagens, a atriz aparece usando um biquíni preto, trabalhado com franjas, e abusou do carão e das poses sensuais. Ao mostrar as imagens, a artista mostrou que estava animada brincou ao dizer que estava tímida nos cliques. "No mood dessa sexta!! Bem tímida...", escreveu a famosa na legenda.

A publicação de Juliana rapidamente recebeu várias curtidas e comentários elogiando a beleza da atriz. "Deusa", disse uma seguidora. "É muito maravilhosa", escreveu outra. "Meu pai amado. Essa sabe ser musa", comentou uma fã.

No começo da semana, Juliana deu um show de beleza com um toque de sensualidade ao mostrar fotos arrasadoras nas redes sociais. Quase sem roupa, usando apenas uma camisa branca, a musa apareceu fazendo várias poses e brincando com a peça ao descobrir o seu corpo escultural. Em alguns cliques, a artista ficou quase nua, cobrindo apenas o necessário.

Confira as fotos ousadas de Juliana Paes:

