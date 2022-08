Cobrindo apenas o necessário, Juliana Paes surge seminua em ensaio arrasador: ''Deslumbrante''

Atriz Juliana Paes protagonizou ensaio vestindo apenas uma camisa branca e chamou a atenção ao se mostrar seminua

A atriz Juliana Paes (43) deu um show de beleza com um toque de sensualidade ao compartilhar fotos de um ensaio ousado em sua rede social. Nesta segunda-feira, 29, a famosa começou a semana arrancando elogios dos seus seguidores com os cliques e roubou a cena.

Quase sem roupa, usando apenas uma camisa branca, a musa apareceu fazendo várias poses e brincando com a peça ao descobrir o seu corpo escultural. Em certos momentos, Juliana Paes ficou quase nua nos registros, cobrindo apenas o necessário e fez a temperatura subir com tanta beleza.

Com os cabelos cacheados e uma maquiagem iluminada, a atriz surgiu arrasadora nas fotos com cenário branco. "Como começou a semana de vocês? Me contem! Por aqui segundou com aquele all white que eu soube que vocês gostam…", escreveu a famosa na legenda.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios para a atriz. "Deslumbrante", definiram ela. "Maravilhosa", falaram outros.

Ainda recentemente, Juliana Paes arrancou suspiros com fotos da viagem que fez para a Chapada dos Veadeiros. Por lá, ela fez cliques poderosos de biquíni. Ostentando seu corpaço escultural, a famosa roubou a cena nas cachoeiras fazendo topless.

Juliana Paes impressiona ao mostrar sala de sua mansão

Tempos atrás, Juliana Paes impressionou ao mostrar um pouco da decoração de uma das salas de sua mansão. Na companhia de seu arquiteto, ela gravou vídeos exibindo os móveis do cômodo e chamou a atenção com o estilo diferente do ambiente.

Com sofás de cor creme e revestimentos de madeira no chão e em algumas paredes, a sala principal da artista ainda conta com vários enfeites, como um tapete listrado e um espelho principal no canto em uma parede.

