Juliana Paes aposta em look grifado para pré-estreia do filme 'Predestinado'

23/08/2022

A atriz Juliana Paes (43) arrasou na escolha do look para lançamento de novo filme na noite de segunda-feira, 22, em São Paulo, e encantou os seguidores na web!

A artista marcou presença na pré-estreia do longa Predestinado - Arigó e o Espírito de Dr. Fritz, e exibiu o visual escolhido para a noite em seu perfil no Instagram.

Nas imagens, a famosa surgiu com um look luxuoso da grife Dolce e Gabbana, avaliado em R$ 13 mil. Deslumbrante e esbanjando sensualidade nos registros, a gata apostou em um lindo macacão laranja, que evidenciou suas curvas perfeitas, e com um colete longo com estampa colorida.

Os atores Danton Mello (47), Marcos Caruso (70) e João Signorelli (65), que fazem parte do elenco, também marcaram presença no evento. A atriz e cantora Cleo (39) prestigiou os famosos, acompanhada do marido, Leandro D’Lucca.

O filme conta a história de José Arigó (Danton Mello), que por meio do espírito de Dr. Fritz, médico alemão morto durante a Primeira Guerra Mundial, se tornou referência em cirurgia espiritual. Por conta disso, foi alvo de críticas, mas com o apoio da mulher (Juliana Paes), consegue salvar muitas vidas.

Juliana e Danton não seguraram a emoção durante a coletiva de imprensa do longa, realizada na tarde de segunda-feira, 22.

