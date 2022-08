Juliana Paes esbanja elegância ao usar vestido prateado com grande decote

Juliana Paes deixou seus seguidores babando com sua elegância ao usar um lindo vestido prateado com um, grande decote

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 17h45

Nesta sexta-feira, 19, Juliana Paes (43) decidiu usar suas redes sociais para exibir o look que escolheu para a gravação do Caldeirão com Mion, que vai ao ar no próximo dia 20. Para a ocasião, a atriz apostou em um vestido prateado super elegante, que tinha um grande decote nos seios, mangas longas e uma fenda na perna.

Nas fotos publicadas por Juliana, ela faz poses sensuais para mostrar com detalhes seu look arrasador, que ainda contou com um penteado com seus cabelos lisos e um brincão com formato de flor branco, além de unhas com esmaltes azuis.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Tô pronta! Foi aqui que pediram brilho? Chega logo, sábado!! Esse #Caldeirola promete!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que absurdo, meu Deus!", escreveu um. "Toda pomposa!", falou outro. "Musa!", disse um terceiro. "A mais bela entre todas!", elogiou ainda um terceiro.

Confira as fotos de Juliana Paes usando um vestido prateado elegante, comum grande decote:

Juliana Paes impressiona ao posar com maiô cavado

Recentemente, Juliana Paes elevou a temperatura da web ao compartilhar uma sequência de fotos ousadas, onde ela aparece usando um maiô cavado, transparente e com recortes nos seios.

