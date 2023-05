Juju Salimeni surpreende ao mostrar estrias: ''Tenho tendência''

Dona de um corpo mega sarado, Juju Salimeni surpreende ao revelar estrias no bumbum e pernas

A apresentadora Juju Salimeni (36) revelou que tem estrias. Musa fitness, ela sempre esbanja sua boa forma na rede social e surpreendeu ao mostrar onde tem as marcas em seu corpo. Nesta segunda-feira, 22, após o comentário de uma seguidora, ela resolveu exibir as suas.

A internauta comentou que ficou com a autoestima abalada após o nascimento de algumas estrias. Diante da situação, a ex-panicat compartilhou um clique exibindo as suas e revelou que também tem algumas.

"Tenho sim! Nessa foto dá pra ver ali na lateral do bumbum e um pouco na perna. Eu tenho tendência a ter estrias então sempre usei creme próprio pra tratar. Mulher, melhore né? Se abalar por causa de uns risquinhos na pele? Todo mundo tem, é normal", disparou a influenciadora.

Nos últimos dias, Juju Salimeni foi chamada de senhora e teve seu shape detonado por um internauta. Em resposta, ela resgatou um foto de seus 20 anos e impressionou com a evolução de seu corpo.

Juju Salimeni fala sobre o uso de anabolizante: ''Faço acompanhamento''

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e acabou recebendo um questionamento sobre o assunto.

Musa fitness, a ex-panicat esclareceu e explicou melhor o tratamento que faz para ter um corpo musculoso e sequinho de forma saudável. "Você faz uso de algum tipo de anabolizante?", perguntaram-lhe.

Em seguida, a apresentadora explicou o que faz para ter um corpo escultural e bem volumoso. "Vamos lá: quanto mais informação for divulgada sobre esse assunto, menor será a ignorância. As pessoas precisam saber o que de fato é um anabolizante", começou dizendo.

Juju Salimeni continuou a explicação: "Anabolizante é tudo aquilo que provoca anabolismo, ou seja, a construção de músculos. Portanto, uma simples banana é anabolizante, assim como milhares de alimentos, suplementos e medicamentos".

A ex-panicat então comentou a sua situação. "A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", esclareceu.

É bom lembrar que recentemente, em uma entrevista para o PODDELAS, Juju Salimeni comentou que para ficar grávida teria que mexer em seus hormônios, já que atualmente seu quadro não é o mais adequado para ter uma gestação por ser focado no estético musculoso.