Juju Salimeni é criticada ao usar decote explodindo: 'Recaldadas reclamando'

Com look aberto, Juju Salimeni é criticada ao deixar decote explosivo em evidência

A apresentadora Juju Salimeni roubou a cena na rede social nesta terça-feira, 04, ao compartilhar um clique cheio de atitude. Exibindo seu decote em um look aberto, a famosa chamou a atenção dos fãs e até dos críticos.

No registro, a musa fitness surgiu vestindo um macacão com abertura na região do peitoral e impressionou ao exibir seu silicone "explodindo". Tirando o casaco de grife, Juju Salimeni deu um show de beleza e estilo.

"Mar calmo. Nunca fez. Uma forte sereia", escreveu a ex-panicat, que está noiva de do empresário e fisiculturista Diogo Basa, na legenda do clique arrasador.

Nos comentários do post, a famosa recebeu elogios e até críticas por ter colocado o decote para jogo. "Te acho maravilhosa, mas esse decote não te favoreceu", opinaram. "Só as recalcadas reclamando", defenderam. "Lindíssima", elogiaram os fãs.

Ainda nas últimas semanas, a musa fitness, que ficou conhecida em 2008 ao ser panicat, deu o que falar ao publicar um vídeo ficando pelada na academia. Nos EUA, a influenciadora foi treinar com um macacão de zíper, que acabou abrindo e deixando o decote à mostra.

Leia também:Armação? Juju Salimeni se defende após video de macacão explodindo: 'Biscoiteira'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Juju Salimeni se irrita e rebate críticas sobre suas roupas e exibição do corpo

A apresentadora Juju Salimeni resolveu responder algumas críticas que recebeu em sua caixinha de perguntas na rede social. Sem papas na língua, a ex-panicat não poupou palavras ao ser questionada sobre seu estilo de roupas e seu corpo."Por que você gosta muito de roupa vulgar? Você riquíssima, linda, deveria ser mais estilosa", opinou o internauta.

Juju Salimeni então disparou em vídeo: "Estilo é uma coisa relativa, o que é estiloso pra você pode não ser pra mim, eu me acho estilosa, se você não acha problema é seu. Vulgaridade eu acho que você diz em relação a mostrar o corpo, mas meu amor eu treino há mais de 20 anos justamente pra esfregar na cara de pessoas que se incomodam com você".