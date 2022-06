Juju Salimeni exibe bumbum desenhado ao aparecer de maiô fininho

Apresentadora Juju Salimeni mostrou curvas saradas em look mínimo e chamou muita atenção

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 07h42

A apresentadora Juju Salimeni (35) impressionou com novos cliques ousados em sua rede social.

Nesta segunda-feira, 13, a ex-panicat protagonizou fotos usando apenas um maiô finíssimo e chamou a atenção ao deixar suas curvas aparentes.

De lado, Juju Salimeni exibiu seu bumbum empinado e bem desenhado. "Se nada é o mesmo pra sempre, por que você haveria de ser? Certos acontecimentos deixam marcas, eu sei, mas toda marca é também uma cicatriz que, no seu fechamento, mostrou como é que se encerra um ciclo", refletiu ela na legenda.

Nos comentários, a famosa foi coberta de elogios. "Perfeita", admiraram os fãs. "Maravilhosa", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, Juju Salimeni chamou a atenção ao aparecer com uma calça bem larga. A ex-panicat foi comparada com Jasmine do filme Aladdin.

Juju Salimeni exibe corpaço em maiô fininho; veja: