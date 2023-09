Jojo Todynho rouba a cena ao desfilar nova silhueta em aeroporto: ‘Mudou muito’

Cantora Jojo Todynho atrai olhares ao embarcar em aeroporto com look justinho após cirurgia bariátrica

A cantora Jojo Todynho chamou a atenção ao embarcar em um aeroporto no Rio de Janeiro na manhã deste sábado, 30. Cerca de um mês após passar por uma cirurgia bariátrica, a famosa apostou em um look justinho para a ocasião. As peças realçaram a transformação em seu físico e deixaram seus seguidores impressionados.

Através do feed do Instagram, Jojo exibiu detalhes de seu aerolook, que uniu estilo ao conforto com camiseta preta, calça de couro coladinha e um sapato branco confortável. Na legenda, ela mostrou que está feliz da vida com sua viagem com destino aos Estados Unidos: “Quando não souber o que pedir, peça felicidade”, escreveu.

Mas o que mais chamou atenção dos admiradores foi a silhueta da estudante de Direito, que já está mais marcado e sequinha após o procedimento cirúrgico realizado em agosto deste ano. Desde que passou pela cirurgia, Jojo divide detalhes de seu processo de transformação, além de posar com roupas justas para evidenciar os resultados.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios para a dona do hit ‘Que tiro foi esse?’, que ganhou notoriedade nas redes sociais com vídeos dando opiniões sinceras sobre assuntos diversos: “Nossa, resultado brilhante, tá fluindo”, elogiou um seguidor. “Mudou muito”, disse mais um. "E ainda tem gente que fala que ela não teve resultados!”, disse outra.

Vale lembrar que Jojo ainda não conquistou os resultados definitivos após a cirurgia: “Sou uma mulher muito determinada, persistente e focada, não tem problema, minha hora vai chegar e quando chegar vou estar rindo de alegria”, disse a cantora, que está no processo de recuperação com uma dieta restritiva.

Jojo Todynho levanta suspeitas de noivado:

Apaixonada, a cantora Jojo Todynho escreveu uma longa declaração para se declarar ao namorado, Renato Santiago, que fez aniversário na última sexta-feira, 29. Mas um detalhe roubou a cena na declaração! Ao exibir apenas a mão dela e a dela, a funkeira chamou a atenção ao surgirem de alianças e levantou suspeitas de um noivado.