Noiva? Jojo Todynho mostra alianças com o namorado ao celebrar aniversário dele

Em declaração de aniversário para o namorado, Jojo Todynho mostra alianças e levanta suspeitas de noivado

A cantora Jojo Todynho escreveu uma longa declaração apaixonada para o namorado, Renato Santiago, que está fazendo aniversário nesta sexta-feira, 29. Ao exibir apenas a mão dela e a dela, a funkeira chamou a atenção ao surgirem de alianças.

Sem revelar se está noiva do amado, que já até ganhou um carro dela, a famosa comemorou a vida dela e se mostrou bastante apaixonada pelo seu eleito. "Hoje é o dia do cara que sempre se fez presente na minha caminha e sempre disposto a ajuda quem estar a sua volta, às vezes me pergunto como perdemos tantos momentos que poderiam ser mágico juntos", começou dizendo.

"Mas a vida dar voltas e as coisas acontecem do jeito que não imaginamos, uma simples visita em plena terça-feira resultou no que estamos vivendo hoje, meu melhor amigo virou meu namorado, não há quem não lhe conheça que não ame você, minha família, meus amigos e etc...", falou um pouco da história deles.

Jojo Todynho então continuou expondo seu amor por ele. "Meu velho de meia-idade ranzinza, me orgulho desse seu jeito bruto de ser que odeia exposição, que trabalha pra c*, inteligente, esforçado, carinhoso e muito cabeça dura, que por muitas vezes não escuta e quer ser legal com todos e já passou por muitas covardias, mas a vida é assim acertando e errando, procurando sempre ser uma pessoa melhor", escreveu sobre o aniversariante.

A cantora até comentou sobre ter dado um carro a ele e ser julgada. "Independente de hoje estarmos juntos e sem saber o dia de amanhã, eu lhe presenteei com aquele carro lindo porque o quão você é merecedor, não vejo como um presente pra alguém que hoje tenho um relacionamento, mas sim pro meu amigo que ficava horas conversando comigo, papos futuros ou me acalmando em situações que eu queria jogar tudo pro alto...", escreveu isso e muito mais sobre o eleito a apoiar em diversas situações.

Veja a declaração completa:

Jojo Todynho após cirurgia bariátrica

Com quase dois meses de cirurgia bariátrica, Jojo Todynho já vem exibindo seus resultados nas fotos na rede social. Recentemente, ela desabafou ao surgir passando mal após se alimentar. A famosa está se adaptando com o novo tamanho do estômago e deu detalhes de como está sendo sua dieta.

No último final de semana, a futura advogada perdeu a paciência mais uma vez e rebateu as críticas sobre o seu corpo após a cirurgia. "O pior hábito do ser humano é a extrema ignorância e se você tem dúvida de algo se informe, procure um médico, pergunte, eu nunca pedi a opinião de ninguém sobre o meu corpo, porque ele é meu e faço o dele o que eu quiser, a bariátrica é um processo individual se deu certo ou não deu certo, iremos saber com o tempo, porque o que faz milagre é lipo e não é bariátrica", falou.